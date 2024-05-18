Стоимость комбикормов в Татарстане за 10 лет выросла вдвое

Фото: Максим Платонов

Себестоимость производства комбикормов в Татарстане с 2014 по 2023 год увеличилась практически вдвое: с 12,7 до 23,6 тысячи рублей за одну тонну. Такие данные следуют из годового отчета «Набережночелнинского элеватора».

В среднем себестоимость производства комбикормов, согласно представленным данным, возрастает на 7% год. При этом отпускная цена за тот же период увеличилась с 13,3 до 24 тысяч рублей за тонну. Ежегодный прирост составляет около 6,8%.

Минсельзох России отметил, что производство комбикормов в стране за январь — ноябрь 2023 года выросло 2,4% до 31,1 миллиона тонн. По итогам всего года производство выросло на 1,7% до 35 миллионов тонн. Так, объем производства комбикормов для КРС увеличился на 2,9%, до 2,7 миллиона тонн, для свиней — на 5%, до 13,2 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства уточнило, что на территории России функционируют 445 заводов по производству комбикормов. При этом основная доля производства приходится на предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов — более 65% от всего объема производства. Более 90% производимых в России комбикормов составляют корма для птицы и свиней.

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Артем Гафаров