Средний размер пенсий инвалидов в России вырос на 2 тыс. рублей за год

Для детей-инвалидов средний размер пенсии составил 19 961 рубль

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер пенсий для инвалидов в России увеличился на более чем 2 тыс. рублей за год. По данным Росстата, на 1 января 2025 года средняя пенсия составила 22 108 рублей, в то время как в 2024 году она была 19 977 рублей.

Разбивка по группам инвалидности выглядит следующим образом:

инвалиды I группы получают в среднем 29 287 рублей (21 224 рубля — для инвалидов с детства);

II группы — 22 752 рубля (16 988 рублей для детей-инвалидов);

III группы — 19 880 рублей (9 932 рубля для детей-инвалидов).

Для детей-инвалидов средний размер пенсии составил 19 961 рубль. За последние 10 лет пенсии инвалидов удвоились: в 2015 году они составляли всего 10 824 рубля.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число людей с инвалидностью в России снизилось почти на 6% с 2018 года и составляет 11,4 млн человек на 1 июня 2025 года.



Анастасия Фартыгина