В России число людей с инвалидностью сократилось почти на 6% с 2018 года

Их число снизилось почти на 6%

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число людей с инвалидностью в России снизилось почти на 6% с 2018 года и составляет 11,4 млн человек на 1 июня 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости».

— В России на 1 июня 2025 года насчитывается 11,4 миллиона инвалидов, из них 784 тысячи — дети. Порядка 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. При этом с 2018 года общая численность инвалидов снизилась почти на 6%, — приводятся слова Голиковой по итогам заседания комиссии при президенте по делам инвалидов.

Основными причинами инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. У детей — психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии, а также болезни эндокринной системы.

— От общего числа граждан с инвалидностью 39%, или почти 4,5 миллиона человек, находятся в трудоспособном возрасте. Основная занятость формируется в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах, — уточняется в сообщении.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему поощрений для водителей такси, перевозящих людей с инвалидностью.

Рената Валеева