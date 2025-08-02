Задержка рейса во Вьетнам затянулась на сутки, пострадали и рейсы в Казань

Прокуратура проводит надзорные мероприятия, чтобы контролировать ситуацию и обеспечить пассажиров необходимыми услугами

Фото: Максим Платонов

В Екатеринбурге задержан рейс авиакомпании «Икар» во Вьетнам, который должен был вылететь из аэропорта Кольцово. По информации Уральской транспортной прокуратуры, вылет рейса ЕО-3537 в Нячанг, запланированный на 1 августа в 21:00, перенесен на 3 августа в 00:00. На борту ожидается 439 пассажиров.

Из-за задержки 79 человек уже разместили в гостиницах, а еще 118 пассажиров находятся в процессе расселения. Остальные не прибыли в аэропорт.

Проблемы с рейсами «Икар» затронули и другие направления. Туристы сообщают о задержках вылетов из Нячанга в Казань, а также рейсов из Камрани и Нячанга в Иркутск.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия, чтобы контролировать ситуацию и обеспечить пассажиров необходимыми услугами. Причины задержки рейсов пока объясняются техническими проблемами, комментариев от авиакомпании не поступало.

Напомним, что сегодня более 20 рейсов задержаны в московском аэропорту Шереметьево из-за сильной грозы, обрушившейся на столицу. Среди задержанных рейсов — прибытие из Казани.



Анастасия Фартыгина