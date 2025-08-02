Гроза в Москве вызвала задержки рейсов в Шереметьево, в том числе из Казани
Сильный ливень с громом и молниями накрыл Москву вечером в пятницу, что привело к задержкам вылета 23 рейсов после 22:00
Более 20 рейсов задержаны в московском аэропорту Шереметьево из-за сильной грозы, обрушившейся на столицу. Среди задержанных рейсов — прибытие из Казани, пишет РИА «Новости».
Сильный ливень с громом и молниями накрыл Москву вечером в пятницу, что привело к задержкам вылета 23 рейсов после 22:00.
Помимо рейса из Казани, также задерживается прибытие рейса из Астрахани. Ожидается, что задержки вылетов продолжатся до ночи.
Власти Москвы предупреждают о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.
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