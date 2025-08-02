Самедов: «Спартак»— популярнее «Зенита»
Экс-футболист «красно-белых» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране
Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает «Спартак» более популярным клубом, чем «Зенит».
— «Спартак» — более популярный клуб, чем «Зенит». Исторически за «Спартак» болеет больше людей по стране, чем за «Зенит». «Спартак» до сих пор народная команда? Если она однажды ею стала, значит, это навсегда, — сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».
Самедов начинал карьеру во взрослом футболе в московском «Спартаке». Футболист также выступал за столичные «Локомотив», «Динамо» и «Москву», самарские «Крылья Советов» и ногинскую «Знамя».
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