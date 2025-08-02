Тренер «Рубина» Рахимов пожаловался на отсутствие трансферов

Его напрягает медленная работа клуба на трансферном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов пожаловался на отсутствие трансферов. Летом казанцы приобрели всего одного футболиста — защитника Дениля Мальдонадо.

Рахимова напрягает медленная работа клуба на трансферном рынке.

— Меня давно это напрягает. Мы такие тихие и медленные, я не понимаю, чего мы хотим. Мы хотим на этом же всем проехаться? Так не бывает. Сейчас смотришь, как другие команды приобретают и приобретают игроков, а мы стоим на месте. Меня это напрягает, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» за два последних трансферных окна подписал лишь одного новичка. Зимой клуб не смог купить новых футболистов, летом приобрел защитника сборной Гондураса Мальдонадо.

При этом «Рубин» в летнее трансферное окно расстался с Рустамом Ашурматовым, полузащитником Валентином Вадой и нападающими Марвином Чуни и Касрой Тахери. Рахимов уже не первый раз критикует клуб за отсутствие трансферов. Ранее тренер заявил, что команда «год стоит на месте» из-за пассивной работы на трансферном рынке.

Зульфат Шафигуллин