В России введут внешнее управление в частных авиа— и судостроительных компаниях
Мера распространяется на предприятия, производящие авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения
Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в негосударственных авиа— и судостроительных компаниях в период действия военного положения. Мера распространяется на предприятия, производящие авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли.
Внешнее управление может быть введено в случае нарушения компанией обязательств по госконтрактам, включая срыв сроков поставок и несоответствие качества продукции контрактным требованиям. Еще одним основанием является установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранными гражданами из недружественных стран.
Решение о введении внешнего управления будет приниматься рабочей группой при коллегии Военно-промышленной комиссии и оформляться актом Минпромторга России. Организация, назначенная внешним управляющим, должна будет представить в министерство план своей деятельности, предусматривающий в первую очередь исполнение государственных контрактов в установленные сроки.
После достижения целей внешнего управления рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о его прекращении и возобновлении прав акционеров предприятия.
В Минпромторге подчеркнули, что эта мера направлена на обеспечение выполнения государственных оборонных заказов в условиях военного положения и защиту стратегических отраслей промышленности от недружественного влияния.
Напомним, что в конце мая текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность введения внешнего управления и приостановки прав акционеров в случае неисполнения государственного контракта на предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию.
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