В России введут внешнее управление в частных авиа— и судостроительных компаниях

Мера распространяется на предприятия, производящие авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения

Фото: Дарья Пинегина

Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в негосударственных авиа— и судостроительных компаниях в период действия военного положения. Мера распространяется на предприятия, производящие авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли.

Внешнее управление может быть введено в случае нарушения компанией обязательств по госконтрактам, включая срыв сроков поставок и несоответствие качества продукции контрактным требованиям. Еще одним основанием является установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранными гражданами из недружественных стран.

Решение о введении внешнего управления будет приниматься рабочей группой при коллегии Военно-промышленной комиссии и оформляться актом Минпромторга России. Организация, назначенная внешним управляющим, должна будет представить в министерство план своей деятельности, предусматривающий в первую очередь исполнение государственных контрактов в установленные сроки.

После достижения целей внешнего управления рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о его прекращении и возобновлении прав акционеров предприятия.

В Минпромторге подчеркнули, что эта мера направлена на обеспечение выполнения государственных оборонных заказов в условиях военного положения и защиту стратегических отраслей промышленности от недружественного влияния.

Напомним, что в конце мая текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность введения внешнего управления и приостановки прав акционеров в случае неисполнения государственного контракта на предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию.

Рената Валеева