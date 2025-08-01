Минтранс сохранил прогноз по авиапассажирам на 2025 год

Потешкин подчеркнул, что авиакомпании находятся в пиковой фазе нагрузки в августе, к которой велась активная подготовка

Фото: Максим Платонов

Минтранс не пересматривает прогноз пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам 2025 года, оставляя его на уровне предыдущего года — 111,7 млн человек. Об этом заявил журналистам замминистра транспорта Владимир Потешкин, пишет ТАСС.

— 111,7 [млн человек перевезли российские авиакомпании в 2024 году], поэтому в районе этой цифры мы и рассчитываем выйти, — пояснил замминистра.

Потешкин подчеркнул, что авиакомпании находятся в пиковой фазе нагрузки в августе, к которой велась активная подготовка. «Флот у нас «на крыле», максимальный который есть на сегодняшний день. С учетом того, что практически все рейсы летают полные, мы, безусловно, должны выйти (на объем перевозок прошлого года), плюс у нас еще сентябрь и середина октября — это месяцы, когда люди активно передвигаются, поэтому прогноз сохраняется», — добавил он.

Несмотря на то, что Росавиация ранее сообщала о снижении пассажиропотока российских авиакомпаний в первом полугодии текущего года на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 50,8 млн человек), Минтранс сохраняет оптимистичный настрой и ожидает сохранения объема перевозок на уровне 2024 года благодаря высокому сезону и стабильной загрузке рейсов.

Минтранс провел консультации с авиационными властями Турции относительно участившихся случаев задержки багажа на рейсах Turkish Airlines, прибывающих в Москву.

Рената Валеева