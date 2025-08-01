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Минтранс не ограничит рейсы Turkish Airlines из-за багажа

16:37, 01.08.2025

Ситуация с багажом связана «исключительно с безопасностью полетов»

Минтранс не ограничит рейсы Turkish Airlines из-за багажа
Фото: Мария Зверева

Минтранс провел консультации с авиационными властями Турции относительно участившихся случаев задержки багажа на рейсах Turkish Airlines, прибывающих в Москву. По итогам переговоров были выработаны «корректирующие мероприятия», направленные на исправление ситуации. Об этом сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин, пишет ТАСС.

Российская сторона пока не планирует вводить жесткие ограничения в отношении турецкого перевозчика.

— Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией, — добавил замглавы Минтранса.

По словам Потешкина, ситуация с багажом связана «исключительно с безопасностью полетов». Он также подчеркнул, что, несмотря на неудобства, задержанный багаж в итоге доставляется пассажирам.

Турецкие отельеры вынуждены были снизить цены на размещение в августе из-за снижения спроса на направлении.

Рената Валеева

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