Минтранс не ограничит рейсы Turkish Airlines из-за багажа
Ситуация с багажом связана «исключительно с безопасностью полетов»
Минтранс провел консультации с авиационными властями Турции относительно участившихся случаев задержки багажа на рейсах Turkish Airlines, прибывающих в Москву. По итогам переговоров были выработаны «корректирующие мероприятия», направленные на исправление ситуации. Об этом сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин, пишет ТАСС.
Российская сторона пока не планирует вводить жесткие ограничения в отношении турецкого перевозчика.
— Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией, — добавил замглавы Минтранса.
По словам Потешкина, ситуация с багажом связана «исключительно с безопасностью полетов». Он также подчеркнул, что, несмотря на неудобства, задержанный багаж в итоге доставляется пассажирам.
Турецкие отельеры вынуждены были снизить цены на размещение в августе из-за снижения спроса на направлении.
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