«Ночной велофест» в Казани может состояться 27—28 сентября

В рамках подготовки к «Ночному велофесту» городские власти согласовали ряд мер для обеспечения безопасности

Фото: Динар Фатыхов

11-й по счету «Ночной велофест» может пройти в Казани в период с 27 по 28 сентября. Информация об этом следует из постановления, которое проходит антикоррупционную экспертизу.

В рамках подготовки к «Ночному велофесту» городские власти согласовали ряд мер для обеспечения безопасности и комфорта участников.

В частности, кикшеринговые компании Whoosh, Urent и оператор велосипедов «Зеленый город» должны будут ввести ограничения на парковку и движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и велосипеды. Запрет будет действовать с 18.00 27 сентября до 05.00 28 сентября.

В прошлом году десятый «Ночной велофест» в Казани впервые прошел по закольцованному маршруту. Общая протяженность маршрута составила 14 км, он прошел по исторической части города и Заречью и занял около двух часов.

Рената Валеева