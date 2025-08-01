В Казани 51 мотоциклист задержан в ходе рейда «Мотоцикл»

Командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Дамир Мингазов сообщил, что за время проведения операции в Казани произошло 11 дорожно-транспортных происшествий

Фото: Артем Дергунов

С 22 по 31 июля на дорогах Татарстана и Казани сотрудники ДПС провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. Об этом написали в ГАИ Татарстана.

В рамках рейда в столице республики был задержан 51 мотоциклист, нарушивший правила дорожного движения.

Командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Дамир Мингазов сообщил, что за время проведения операции в Казани произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В результате этих аварий 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

В первом полугодии 2025 года в Татарстане интерес к мотоциклам вырос на 18,3% в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года.



Рената Валеева