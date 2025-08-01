Минтруд хочет запретить иностранцам без знания русского работать водителями, продавцами и медиками

Данная инициатива стала продолжением принятого в конце июля Госдумой законопроекта

Фото: Максим Платонов

Минтруд предложил ввести ограничения на трудоустройство по квотам иностранных граждан из визовых стран, не владеющих русским языком, по ряду профессий, предполагающих активное социальное взаимодействие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации… Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров», и медицинских работников, — говорится в сообщении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Инициатива стала продолжением принятого в конце июля Госдумой законопроекта, который освобождает от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Предлагаемые Минтрудом ограничения призваны исключить из этого списка специалистов, чья профессия напрямую связана с коммуникацией и знанием русского языка.



Вчера президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о зачислении детей мигрантов в школах и колледжах будет передаваться в МВД.



Рената Валеева