Данные о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи будут передаваться в МВД

Соответствующий документ подписал Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения (школы и колледжи) будет передаваться в МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вносит изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно внесенным поправкам, региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны направлять в МВД данные о:

результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка;

приеме детей мигрантов на обучение в школы и колледжи;

отчислении детей мигрантов из образовательных учреждений.

Депутаты Госдумы предложили запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства суммой выше их официальной заработной платы.

Рената Валеева