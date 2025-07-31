Данные о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи будут передаваться в МВД
Соответствующий документ подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения (школы и колледжи) будет передаваться в МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый закон вносит изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно внесенным поправкам, региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны направлять в МВД данные о:
- результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка;
- приеме детей мигрантов на обучение в школы и колледжи;
- отчислении детей мигрантов из образовательных учреждений.
Депутаты Госдумы предложили запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства суммой выше их официальной заработной платы.
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