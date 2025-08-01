Путин: врачи, работавшие во время землетрясения на Камчатке, заслуживают госнаград

Кадры с камер видеонаблюдения онкологического диспансера, запечатлевшие работу медиков во время подземных толчков, облетели российские и зарубежные СМИ

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что врачи, которые самоотверженно продолжали свою работу во время мощного землетрясения на Камчатке, заслуживают государственных наград. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

— Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. Хочу вас заверить, что у нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми. Мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах, — подчеркнул Путин.

Заявление президента последовало после того, как кадры с камер видеонаблюдения Камчатского краевого онкологического диспансера, запечатлевшие работу медиков во время подземных толчков 30 июля, облетели российские и зарубежные СМИ. На кадрах видно, как врачи продолжают операцию, несмотря на качающиеся стены и падающие предметы.

Напомним, утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным властей, достигла 8,8. Оно стало сильнейшим с 1952 года.

Землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, где последовали волны цунами. Власти ввели режим повышенной готовности и эвакуировали жителей в безопасные места.

Рената Валеева