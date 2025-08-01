Пять российских хоккеистов названы главными претендентами на место в Зале хоккейной славы

Напомним, что в 2025 году в Зал хоккейной славы будет включен еще один российский хоккеист — Александр Могильный

Спортивное издание The Athletic опубликовало список хоккеистов НХЛ, которые, по мнению экспертов, одними из первых заслуживают места в Зале хоккейной славы после завершения своей карьеры. В список вошли сразу пять представителей России:



Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Овечкин в прошлом сезоне, в возрасте 39 лет, побил исторический снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). Овечкин также является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Малкин (39 лет) является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Кучеров (32 года), Василевский (31 год) и Бобровский (36 лет) также имеют в своем активе по два Кубка Стэнли.

Напомним, что в 2025 году в Зал хоккейной славы будет включен еще один российский хоккеист — Александр Могильный.

Рената Валеева