Путин продлил эксперимент по исламскому банкингу в России до 2028 года

Регионы, участвующие в эксперименте по внедрению исламского банкинга, остаются прежними: Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года — до 1 сентября 2028 года. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования.



Регионы, участвующие в эксперименте по внедрению исламского банкинга, остаются прежними: Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан.

Помимо продления срока действия эксперимента, закон также предусматривает расширение перечня финансовых операций, доступных для участников экспериментального режима.



Напомним, эксперимент по партнерскому финансированию был запущен в пилотных регионах в сентябре 2023 года сроком на два года. В марте 2025 года Анатолий Аксаков уже анонсировал продление эксперимента на круглом столе «РБК Уфа» «Финансовый рынок. Итоги и ожидания».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В перспективе к проекту могут подключиться и другие регионы России, в том числе Чувашия и Крым.

В реестре пока 32 организации, а привлечено за два года порядка 4 млрд рублей инвестиций. С чем связан недостаток инвестиций, что сдерживает рост рынка и нужно ли менять законодательное регулирование для увеличения объема сделок — выясняло «Реальное время».

Рената Валеева