Google потерпел поражение в апелляции и должен открыть Play Store для конкурентов

Апелляционный суд подтвердил решение о допуске альтернативных магазинов и совместном доступе к каталогу приложений

Апелляционный суд 9-го округа США полностью отклонил доводы Google и подтвердил решение по делу Epic Games 2020 года о нарушении антимонопольного законодательства. Суд посчитал, что Google монополизирует распространение и оплату приложений на Android, и подтвердил приговор присяжных 2023 года.

Суд обязал Google разрешить разработчикам размещать свои магазины в Play Store и предоставить сторонним ретейлерам полный каталог приложений. Эти изменения должны повысить конкуренцию в экосистеме Android и вступить в силу немедленно.

Google настаивает, что нововведения угрожают безопасности пользователей и затормозят развитие платформы. Компания планирует продолжить попытки обжалования решения. В поддержку Epic Games выступили Министерство юстиции США, Федеральная торговая комиссия и Microsoft, отмечая наличие антиконкурентных практик на рынке мобильных приложений.

Артем Гафаров