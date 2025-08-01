В Татарстане 12 пляжей получили разрешение на купание
12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях
По состоянию на 1 августа 2025 года в Татарстане 12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях. Это значит, что на этих пляжах можно безопасно купаться. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Среди разрешенных пляжей:
- городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;
- туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
- пляж в Заинске;
- пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
- пляж «Лето» в Камском Устье;
- пляж «Юность» в Чистополе;
- пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;
- пляж на южной окраине Елабуги;
- пляж «Сувар» в Алькеевском районе;
- пляж с зоной активного отдыха в Буинском районе;
- пляж «Аквапарк» на Карабашском водохранилище.
Однако качество воды на некоторых пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. Это касается:
- пляжа «Локомотив» в Казани;
- пляжа «Нижнее Заречье» в Казани;
- пляжа «озеро Большое Лебяжье» в Казани;
- городских пляжей в Мензелинске;
- туристической зоны «Пляж» в Альметьевске.
Напомним, что Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру для отдыха жителей и гостей республики в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В шести районах региона — Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском — благоустроены зоны отдыха.
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