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В Татарстане 12 пляжей получили разрешение на купание

14:45, 01.08.2025

12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях

В Татарстане 12 пляжей получили разрешение на купание
Фото: Рената Валеева

По состоянию на 1 августа 2025 года в Татарстане 12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях. Это значит, что на этих пляжах можно безопасно купаться. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди разрешенных пляжей:

  • городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;
  • туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
  • пляж в Заинске;
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж «Юность» в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;
  • пляж на южной окраине Елабуги;
  • пляж «Сувар» в Алькеевском районе;
  • пляж с зоной активного отдыха в Буинском районе;
  • пляж «Аквапарк» на Карабашском водохранилище.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако качество воды на некоторых пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. Это касается:

  • пляжа «Локомотив» в Казани;
  • пляжа «Нижнее Заречье» в Казани;
  • пляжа «озеро Большое Лебяжье» в Казани;
  • городских пляжей в Мензелинске;
  • туристической зоны «Пляж» в Альметьевске.

Напомним, что Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру для отдыха жителей и гостей республики в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В шести районах региона — Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском — благоустроены зоны отдыха.

Анастасия Фартыгина

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