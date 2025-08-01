В Татарстане 12 пляжей получили разрешение на купание

12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях

Фото: Рената Валеева

По состоянию на 1 августа 2025 года в Татарстане 12 из 27 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения для использования в рекреационных целях. Это значит, что на этих пляжах можно безопасно купаться. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди разрешенных пляжей:

городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;

туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;

пляж парка «Кондурча» в Нурлате;

пляж в Заинске;

пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;

пляж «Лето» в Камском Устье;

пляж «Юность» в Чистополе;

пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;

пляж на южной окраине Елабуги;

пляж «Сувар» в Алькеевском районе;

пляж с зоной активного отдыха в Буинском районе;

пляж «Аквапарк» на Карабашском водохранилище.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако качество воды на некоторых пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. Это касается:

пляжа «Локомотив» в Казани;

пляжа «Нижнее Заречье» в Казани;

пляжа «озеро Большое Лебяжье» в Казани;

городских пляжей в Мензелинске;

туристической зоны «Пляж» в Альметьевске.

Напомним, что Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру для отдыха жителей и гостей республики в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В шести районах региона — Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском — благоустроены зоны отдыха.



Анастасия Фартыгина