В Татарстане благоустроили зоны отдыха в шести районах в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Все было оборудовано для пляжного, оздоровительного и семейного отдыха

Фото: Рената Валеева

Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру для отдыха жителей и гостей республики в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В шести районах региона — Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском — благоустроены зоны отдыха, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Были обустроены пляжи, установлены беседки, бани, спасательные вышки и другое необходимое оборудование для комфортного пляжного, оздоровительного и семейного отдыха.

В Альметьевском районе на базе отдыха в селе Каськи появилась новая зона отдыха с банями, чанами и беседками.

В Бугульминском районе на пляжах глэмпинга «Ивушка камп», дома отдыха «Нептун» и парка-отеля «Новая земля» установлены спасательные вышки, теневые навесы с шезлонгами, скамьи, качели, урны и информационные стенды. Стоит отметить, что пляж парка-отеля «Новая земля» был создан и благоустроен на средства субсидии в рамках нацпроекта в 2023 году.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В санатории «Ромашкино» Заинского района благоустроена территория, где на средства субсидии приобретены скамьи и шезлонги для удобства гостей.

В усадьбе «Багряж» Тукаевского района расширен спектр услуг: оборудованы новые модульные бани и уличные купели.

В Мензелинске продолжено развитие инфраструктуры туризма на пляже, созданном в 2023 году на средства субсидии. В этом сезоне на пляже появился понтонный причал у пункта проката водного инвентаря.

В глэмпинге «Минем Ранчо» Пестречинского района созданы зоны отдыха для гостей с детьми: установлены детские площадки и оборудована функциональная беседка для организации места питания.

На 25 июля 2025 года Роспотребнадзор выдал санитарные заключения на 11 из 27 пляжей Татарстана, разрешив их использование для отдыха.

Рената Валеева