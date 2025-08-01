Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Москва — лидер по установке самозапрета: 1,3 млн. В топ-5 регионов вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область

Фото: Максим Платонов

В России 12,49 млн человек установили самозапрет на получение кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

С момента запуска сервиса россияне подали 13,76 млн заявлений на установку самозапрета и 730 тыс. на его снятие. Это означает, что 5,3% ранее установленных ограничений были отменены.

Большинство граждан выбрали полный запрет на кредиты: 12,51 млн заявок включают именно такие ограничения, что составляет 90,9% от общего числа. Остальные заявки касаются частичных запретов, например на онлайн-выдачи.

Москва лидирует по количеству заявлений на установку самозапрета — 1,3 млн. В топ-5 регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область.

Татарстан занимает восьмое место в России по количеству заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. За четыре месяца работы сервиса жители республики подали 341 тыс. обращений.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Он создан для защиты граждан от мошенничества, например от выдачи кредитов без их согласия.

Анастасия Фартыгина