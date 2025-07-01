Татарстан вошел в топ-10 по самозапретам на кредиты: 341 тыс. заявлений за четыре месяца

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял восьмое место в России по количеству заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. За четыре месяца работы сервиса жители республики подали 341 тыс. обращений, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Татарстане также зарегистрировано 17 тыс. заявлений на снятие самозапрета. Для сравнения, в Чувашии 129 тыс. человек захотели установить самозапрет, а 7 тыс. — снять ограничения.

На уровне страны статус самозапрета на кредиты получили 11,6 млн человек. В целом россияне направили 12,7 млн заявлений на установку ограничений и 595 тыс. — на их снятие. При этом большинство граждан выбирают полный запрет на кредиты, что составляет 91% от общего числа заявок.

Лидером по обращениям стала Москва с 1,23 миллиона заявлений на установку самозапрета. В десятку регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область.

Напомним, что месяц назад количество самозапретов насчитывало 309 тыс.

Анастасия Фартыгина