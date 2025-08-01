В России могут расширить список профессий для обладателей СПО

Мишустин поручил Минтруду, Минобразования и Минпросвещения до 1 декабря подготовить предложения по этому вопросу

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность увеличения числа профессий, для которых достаточно среднего профессионального образования (СПО). Это решение было озвучено после встречи с членами Совфеда.

Мишустин поручил Минтруду, Минобразования и Минпросвещения до 1 декабря подготовить предложения по этому вопросу.

В тексте поручений, опубликованных на сайте правительства, говорится, что расширение списка профессий поможет улучшить доступ к рабочим местам для людей с СПО.

Также Мишустин озвучил ряд поручений, касающихся демографической политики и социальной поддержки.



Анастасия Фартыгина