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В России могут расширить список профессий для обладателей СПО

12:48, 01.08.2025

Мишустин поручил Минтруду, Минобразования и Минпросвещения до 1 декабря подготовить предложения по этому вопросу

В России могут расширить список профессий для обладателей СПО
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность увеличения числа профессий, для которых достаточно среднего профессионального образования (СПО). Это решение было озвучено после встречи с членами Совфеда.

  • Мишустин поручил Минтруду, Минобразования и Минпросвещения до 1 декабря подготовить предложения по этому вопросу.

В тексте поручений, опубликованных на сайте правительства, говорится, что расширение списка профессий поможет улучшить доступ к рабочим местам для людей с СПО.

Также Мишустин озвучил ряд поручений, касающихся демографической политики и социальной поддержки.

Анастасия Фартыгина

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