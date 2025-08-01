Мишустин дал новые поручения по поддержке семей и участников СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с членами Совфеда и озвучил ряд поручений, касающихся демографической политики и социальной поддержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с членами Совфеда и озвучил ряд поручений, касающихся демографической политики и социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В числе задач:
- Упрощение подачи заявлений на отпуск по уходу за ребенком. Минтруду поручено учесть семейные обстоятельства работников при этом процессе.
- Также Минфин и Минстрой должны проработать предложения по улучшению условий ипотечного кредитования и расширению практики предоставления арендного жилья для молодых семей на льготных условиях.
- Минсельхоз и Минпромторг займутся улучшением регулирования рынка детского питания, включая введение маркировки для такой продукции.
- Минтруд и Минфин должны рассмотреть возможность постоянного участия центров реабилитации в оказании услуг участникам специальной военной операции.
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