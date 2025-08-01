В Казани выявили нарушения миграционного законодательства у иностранных граждан

Также возбуждено 54 уголовных дела в отношении иностранных граждан

Следователи совместно с сотрудниками МВД провели рейд на овощной базе и строительной площадке в Казани, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. В ходе проверки были осмотрены 95 иностранных граждан, у 10 из них выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

В первом полугодии 2025 года следственное управление возбудило 12 уголовных дел по преступлениям в сфере незаконной миграции. Столько же дел направлено в суд, среди обвиняемых — два должностных лица из миграционных служб.

Также возбуждено 54 уголовных дела в отношении иностранных граждан, из которых 52 дела направлены в суд по 61 человеку. В результате работы следователей к дисциплинарной ответственности привлечены 67 должностных лиц, что связано с факторами, способствовавшими совершению преступлений.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения (школы и колледжи) будет передаваться в МВД.



Анастасия Фартыгина