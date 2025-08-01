В Татарстане почти все дома с индивидуальным отоплением получили паспорт готовности к отопительному сезону

В домах с центральным отоплением готовность составляет лишь 14,32% — это 1772 дома из 12371

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 971 дом с индивидуальным отоплением получил паспорта готовности к отопительному сезону. Лидирует Елабужский район, где готовы 199 из 217 многоквартирных домов. На втором месте Лениногорский район с 134 готовыми домами из 160. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда республики.

В других районах, таких как Аксубаевский, Апастовский, Дрожжановский, Мамадышский, Новошешминский и Ютазинский, более половины домов также получили паспорта готовности. Всего в республике насчитывается 5709 домов с индивидуальным отоплением.

Жилинспекция проверила документы в ГИС МЖФ, где размещаются паспорта готовности многоквартирных домов. В домах с центральным отоплением готовность составляет лишь 14,32% — это 1772 дома из 12 371. Здесь снова выделяется Елабужский район с 42,91% готовности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в Альметьевском, Верхнеуслонском, Заинском, Кукморском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Тукаевском районах ни один дом не получил паспорт готовности.

Напомним, что в России с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ. Дата их формирования и рассылки будет перенесена с 1-го на 5-е число каждого месяца.



Анастасия Фартыгина