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В Татарстане открылся новый медицинский центр для взрослых и детей

09:46, 01.08.2025

Для его полноценного функционирования в 2025 году из бюджета Татарстана выделят 1,8 млн рублей

В Татарстане открылся новый медицинский центр для взрослых и детей
Фото: Михаил Захаров

В поселке Чебакса в Татарстане начал работать новый Центр врача общей практики и педиатра. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Здание площадью 406,8 квадратного метра передали в управление ГАУЗ «Городская поликлиника №20» Казани.

В этом центре будут оказывать медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Для его полноценного функционирования в 2025 году из бюджета Татарстана выделят 1,8 миллиона рублей.

Накануне статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверила работу 354-го Военного клинического госпиталя Минобороны в Казани.

Анастасия Фартыгина

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