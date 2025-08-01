В Татарстане открылся новый медицинский центр для взрослых и детей

Для его полноценного функционирования в 2025 году из бюджета Татарстана выделят 1,8 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В поселке Чебакса в Татарстане начал работать новый Центр врача общей практики и педиатра. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Здание площадью 406,8 квадратного метра передали в управление ГАУЗ «Городская поликлиника №20» Казани.

В этом центре будут оказывать медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Для его полноценного функционирования в 2025 году из бюджета Татарстана выделят 1,8 миллиона рублей.

Накануне статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверила работу 354-го Военного клинического госпиталя Минобороны в Казани.



Анастасия Фартыгина