Цивилева проверила работу военного госпиталя в Казани

В госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, участвующие в СВО

Статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверила работу 354-го Военного клинического госпиталя Минобороны в Казани. В госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, участвующие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— Мы с визитом посещаем военный госпиталь в городе Казани. Сегодня мы проверили работу всех подразделений, в том числе поликлинического звена, диагностического корпуса и лечебного. Лечение здесь проходят участники специальной военной операции, в том числе и реабилитацию. Кроме того, здесь лечатся военные пенсионеры, их близкие, члены их семей. Развернута военно-врачебная комиссия, что немаловажно, — отметила она.

Особое внимание было уделено реализации программы импортозамещения. Цивилева подчеркнула, что основная техника, такая как флюорографы и рентгеновские аппараты, собрана из российских комплектующих, и программа по дальнейшему оснащению госпиталя отечественной техникой продолжается. Она также отметила высокий уровень укомплектованности госпиталя медицинским персоналом.

скриншот видео с канала ТНВ

Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев доложил, что медучреждение функционирует в полном объеме. Главный корпус располагает стационаром на 150 коек и поликлиникой, рассчитанной на 250 амбулаторных посещений в смену, для оказания качественной медицинской помощи военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам. Госпиталь также выполняет задачи по медицинскому обследованию, реабилитации и военно-врачебной экспертизе. «Мы не переживаем о проведении технического обслуживания отечественной техники, поскольку сервисные бригады приезжают оперативно для устранения неисправностей в случае выявления», — подчеркнул Ижбердеев.

В ходе визита Анна Цивилева вручила медали «За отвагу» военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, и поинтересовалась у находящихся на лечении военнослужащих оперативностью получения положенных им денежных выплат.

Кроме того, замглавы российского военного ведомства провела рабочее совещание с органами финансового обеспечения Центрального военного округа по вопросам начисления денежного довольствия и всех положенных выплат военнослужащим округа, в том числе выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

Рената Валеева