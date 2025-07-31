«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России

Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч с «Оренбургом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Встреча состоится в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Рашид Рахимов выставил полурезервный состав, оставив некоторых игроков основы в запасе. При этом Мирлинд Даку выйдет с первых минут игры.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Безруков, Вуячич, Грицаенко, Нижегородов, Рожков — Апшацев, Ходжа, Зотов — Чумич, Даку.

На старте нового футбольного сезона «Рубин» набрал четыре очка в двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рахимова обыграла в Грозном «Ахмат» (2:0) и сыграла вничью с «Зенитом» (2:2) в Казани.

В последнем туре минувшего сезона РПЛ казанский «Рубин» обыграл «Оренбург» в домашнем матче со счетом 4:2.

Зульфат Шафигуллин