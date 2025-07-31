В России максимальный срок рассрочки ограничат шестью месяцами

В ЦБ отметили, что закон поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных россиян

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность по предоставлению рассрочки при оплате товаров. Ключевым изменением станет ограничение максимального срока рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами, а также введение требований к операторам сервисов рассрочки и передаче данных о крупных покупках в Бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на защиту прав граждан и предотвращение злоупотреблений, когда рассрочка фактически превращается в скрытое кредитование без соблюдения соответствующих требований.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основные положения закона:

ограничение максимального срока рассрочки: с 1 апреля 2026 года — 6 месяцев, с 1 апреля 2028 года — 4 месяца;

лимит на сумму покупок без передачи данных в БКИ — 50 тысяч рублей. При превышении этой суммы оператор сервиса рассрочки обязан передавать данные о договорах в БКИ;

требования — ими могут быть только юрлица, внесенные в соответствующий реестр, и они не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением микрофинансовой организации (МФО). Если оператор не является банком или МФО, то размер его собственных средств должен составлять не менее 5 млн рублей;

контроль осуществляет Банк России, который также будет собирать отчетность и вести реестр операторов;

действие закона не распространяется на договоры купли-продажи (подряда, оказания услуг), условия которых предусматривают оплату напрямую продавцу (исполнителю, подрядчику), а также на договоры, заключаемые с участниками эксперимента по исламскому банкингу, и договоры потребительского кредита (займа).

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года и не будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении рассрочки, заключенных до этой даты. С 1 января 2027 года операторы сервисов рассрочки будут обязаны представлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность.

«Реальное время» подготовило список одних из лучших юридических компаний, которые специализируются на банкротстве физлиц.



Рената Валеева