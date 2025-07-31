В России максимальный срок рассрочки ограничат шестью месяцами
В ЦБ отметили, что закон поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность по предоставлению рассрочки при оплате товаров. Ключевым изменением станет ограничение максимального срока рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами, а также введение требований к операторам сервисов рассрочки и передаче данных о крупных покупках в Бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на защиту прав граждан и предотвращение злоупотреблений, когда рассрочка фактически превращается в скрытое кредитование без соблюдения соответствующих требований.
Основные положения закона:
- ограничение максимального срока рассрочки: с 1 апреля 2026 года — 6 месяцев, с 1 апреля 2028 года — 4 месяца;
- лимит на сумму покупок без передачи данных в БКИ — 50 тысяч рублей. При превышении этой суммы оператор сервиса рассрочки обязан передавать данные о договорах в БКИ;
- требования — ими могут быть только юрлица, внесенные в соответствующий реестр, и они не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением микрофинансовой организации (МФО). Если оператор не является банком или МФО, то размер его собственных средств должен составлять не менее 5 млн рублей;
- контроль осуществляет Банк России, который также будет собирать отчетность и вести реестр операторов;
- действие закона не распространяется на договоры купли-продажи (подряда, оказания услуг), условия которых предусматривают оплату напрямую продавцу (исполнителю, подрядчику), а также на договоры, заключаемые с участниками эксперимента по исламскому банкингу, и договоры потребительского кредита (займа).
Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года и не будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении рассрочки, заключенных до этой даты. С 1 января 2027 года операторы сервисов рассрочки будут обязаны представлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность.
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