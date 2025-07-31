«Нефтехимик» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина Динара Хафизуллина

В прошедшем сезоне Хафизуллин выступал за уфимский «Салават Юлаев»

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Динаром Хафизуллиным. 36-летний хоккеист, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина, пополнил состав нижнекамской команды, об этом сообщила пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Хафизуллин выступал за уфимский «Салават Юлаев», где в 74 играх чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина набрал 31 (2+29) очко. Помимо «Салавата Юлаева», Динар Хафизуллин играл за такие известные клубы, как «Ак Барс», «Витязь» и СКА. В общей сложности в КХЛ он провел 826 матчей и набрал 232 (45+187) очка.

В активе Хафизуллина, помимо двух Кубков Гагарина, также есть бронзовые медали молодежного и взрослого чемпионатов мира.

Спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский прокомментировал подписание контракта:

— Динар — универсальный защитник, который эффективен на каждом участке площадки. Игрок с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания, и рассчитываем, что займет место в одной из спецбригад большинства.



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Рената Валеева