«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим «Амура» Владиславом Барулиным

Соглашение рассчитано на год

Фото: предоставлено пресс-службой ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» подписал контракт на год с нападающим хабаровского «Амура» Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В КХЛ форвард играл в составе хабаровского «Амура». За этот клуб он провел 82 игры матча и набрал 80 (38+42) очков.

— Быстрый и креативный форвард с правым хватом, который умеет находить и создавать голевые моменты как для себя, так и для партнеров. Он также может сыграть и в центре, а это добавит вариативности для тренерского штаба, — отметил спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» интересуется экс-форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки. В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брэндона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.



Дарья Сайфиева