«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим «Амура» Владиславом Барулиным
Соглашение рассчитано на год
«Нефтехимик» подписал контракт на год с нападающим хабаровского «Амура» Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
В КХЛ форвард играл в составе хабаровского «Амура». За этот клуб он провел 82 игры матча и набрал 80 (38+42) очков.
— Быстрый и креативный форвард с правым хватом, который умеет находить и создавать голевые моменты как для себя, так и для партнеров. Он также может сыграть и в центре, а это добавит вариативности для тренерского штаба, — отметил спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» интересуется экс-форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки. В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брэндона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.
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