Эльвира Набиуллина: говорить о возвращении в Россию Visa и Mastercard преждевременно

Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу возвращения в Россию. Говорить об этом пока преждевременно, заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Нет, не обращались. Пока об этом говорить тоже преждевременно, — цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России в марте 2022 года. Несколько дней назад глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС заявил, что в ближайшее время они могут вернуться и предлагать свои услуги.

Галия Гарифуллина