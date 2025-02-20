Новости экономики

12:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эльвира Набиуллина: говорить о возвращении в Россию Visa и Mastercard преждевременно

11:49, 20.02.2025
Эльвира Набиуллина: говорить о возвращении в Россию Visa и Mastercard преждевременно
Фото: скриншот из видео «Пресс-конференция по ключевой ставке 26 июля 2024 года» с канала « Банк России»

Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу возвращения в Россию. Говорить об этом пока преждевременно, заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Нет, не обращались. Пока об этом говорить тоже преждевременно, — цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России в марте 2022 года. Несколько дней назад глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС заявил, что в ближайшее время они могут вернуться и предлагать свои услуги.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть740.2
  • Нижнекамскнефтехим97.7
  • Казаньоргсинтез89.3
  • КАМАЗ126.2
  • Нижнекамскшина47.5
  • Таттелеком0.804