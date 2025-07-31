В Татарстане архивисты увековечат память героев СВО

В Казани состоялось заседание коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу

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В Казани состоялось заседание коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу, посвященное сохранению документов по истории проведения СВО. Об этом написала пресс-служба.



Перед началом заседания участникам была представлена выставка архивной коллекции «Герои из Татарстана — первый именной батальон «Алга», подготовленная управлением муниципального архива Казани. В экспозицию вошли документы 11 участников СВО из первого батальона «Алга», погибших при выполнении боевых задач.

Гузель Ильдарханова-Балчиклы в своем основном докладе подчеркнула, что главной задачей государственных и муниципальных архивов является увековечение памяти участников СВО, проявивших мужество и героизм, а также патриотическое воспитание молодежи на основе исторического материала о героях.

В Татарстане объявлен набор на военную службу по контракту в подразделения БПЛА для участия в СВО.

