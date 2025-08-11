Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Перу и Чили в ноябре

Матч против сборной Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге

Фото: Олег Тихонов

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча в ноябре. Соперниками российской команды станут национальные сборные Перу и Чили, информация об этом размещена на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч против сборной Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Тремя днями позже, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи российская команда сыграет против сборной Чили.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет свой первый матч с командой Боливии 14 октября.

Рената Валеева