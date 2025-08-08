Сборная России по футболу впервые сыграет с Боливией в Москве 14 октября

В данный момент сборная Боливии занимает 78-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу проведет свой первый матч с командой Боливии 14 октября. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве, как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее команды никогда не встречались на поле. В данный момент сборная Боливии занимает 78-е место в рейтинге ФИФА и все еще имеет шансы на квалификацию к чемпионату мира 2026 года.

Матч с Боливией станет вторым для российской команды в октябре, после встречи с Ираном. Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, поэтому проводит только товарищеские матчи.

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном в Волгограде 10 октября.



Анастасия Фартыгина