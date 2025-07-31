Путин подписал закон о блокировке связи абонентам с арестованными счетами

Цель — усиление борьбы с преступлениями, связанными с хищением и выводом денежных средств с использованием телекоммуникационных технологий

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий операторам связи приостанавливать оказание услуг абонентам, чьи счета находятся под арестом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет основания для приостановления оказания услуг связи оператором в случаях, когда операции по авансовым платежам за услуги связи приостановлены или на эти средства наложен арест.

Цель закона — усиление борьбы с преступлениями, связанными с хищением и выводом денежных средств с использованием телекоммуникационных технологий. Он обязывает операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.

Новые меры согласуются с другим законом, предусматривающим временную блокировку банковских счетов и электронных средств, подозреваемых в связи с преступлениями.

Реализация закона не требует дополнительных бюджетных расходов и не окажет существенного влияния на экономическую деятельность операторов связи. Предусмотрены механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и применение административных мер в случае нарушений.

Минцифры совместно с ведущими операторами связи приступило к созданию механизма регулирования временных отключений мобильной связи.



Рената Валеева