В России разрабатывают единые правила отключения мобильного интернета

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Минцифры совместно с ведущими операторами связи приступило к созданию централизованного механизма регулирования временных отключений мобильной связи. Как сообщают «Известия», инициатива призвана упорядочить существующую практику ограничений, которые в настоящее время вводятся различными ведомствами без единого регламента и координации.

Проблема массовых сбоев и отключений связи особенно остро проявляется в периоды проведения крупных общественных мероприятий, таких как празднование Дня Победы или Петербургский международный экономический форум. Актуальность вопроса значительно возросла также в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов, особенно в приграничных регионах страны.

В текущей ситуации, когда многочисленные запросы на отключение связи поступают от различных структур, операторы сталкиваются с хаосом в работе. Это приводит к нескоординированным ограничениям, неэффективному использованию ресурсов и, как следствие, значительному ухудшению качества услуг для абонентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках предлагаемого решения планируется создание единого координирующего органа, который будет отвечать за сбор, анализ и согласование всех запросов на временные отключения. Помимо этого, будет разработана специализированная ИТ-система. Эта система позволит точно указывать географические зоны и временные рамки планируемых ограничений, а также установит четкие и прозрачные критерии для введения подобных мер.

Ожидается, что внедрение централизованного механизма позволит повысить эффективность управления сетью связи в критических ситуациях, минимизировать неудобства для граждан и обеспечить более скоординированное взаимодействие между государственными структурами и операторами связи.

В Саратовской области примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи.

Рената Валеева