В Белгородской области задержан мужчина за подготовку теракта по указанию ИГ*

Мужчина вступил в контакт с представителями ИГ* через интернет. Он получил задание подорвать людей, не исповедующих ислам, и подтвердил свою готовность

Фото: Максим Платонов

ФСБ России задержала жителя Белгородской области, который планировал теракт по указанию террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле 2025 года сотрудники УФСБ выявили, что мужчина вступил в контакт с представителями ИГ* через интернет. Он получил задание подорвать людей, не исповедующих ислам, с помощью гранаты Ф-1 и подтвердил свою готовность выполнить это задание.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК, которая касается участия в деятельности террористической организации. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы. В данный момент проводятся следственные действия, обвиняемый взят под стражу.

Кроме того, ранее против него было возбуждено дело за незаконное хранение гранаты Ф-1 с запалом. Эксперты подтвердили, что изъятое устройство было пригодно к использованию, что может привести к дополнительному сроку до 8 лет.

Напомним, что в Уфе задержали 17-летнего подростка, который собирал данные о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса для Украины. Суд арестовал его по обвинению в государственной измене и подготовке к диверсии.



Анастасия Фартыгина