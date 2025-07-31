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В Уфе арестовали подростка за сбор информации о ТЭК в Казани для Украины

12:45, 31.07.2025

В январе 2025 года подросток согласился поджечь железнодорожный локомотив за 200 тыс. рублей, но был задержан до реализации своего плана

В Уфе арестовали подростка за сбор информации о ТЭК в Казани для Украины
Фото: Максим Платонов

В Уфе задержали 17-летнего подростка, который собирал данные о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса для Украины. Суд арестовал его по обвинению в государственной измене и подготовке к диверсии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.

По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года подросток, вступив в сговор с неизвестным через интернет, за деньги собирал информацию о ТЭК в Уфе, Рязани и Казани. Он также следил за автомобилями и учреждениями, чтобы передать данные украинской стороне для возможных диверсий.

В январе 2025 года подросток согласился поджечь железнодорожный локомотив за 200 тыс. рублей, но был задержан до реализации своего плана. Следователи продолжают расследование и устанавливают личность организатора преступной деятельности. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что следком России выявил 18 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.

Анастасия Фартыгина

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