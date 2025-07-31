Исследование: объявления о продаже с возможностью доставки получают больше просмотров и откликов

Такие товары заметнее в поиске, а покупателю проще решиться на сделку.

Объявления о продаже товаров с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений, а вероятность реализации увеличивается в 2,5 раза. Об этом сообщили на награждении селлеров Авито за выдающиеся результаты в Доставке. В первой волне приняли участие 34 продавца, которые успешно завершили более 3 000 заказов в выбранных категориях за 2025 год

Такие товары заметнее в поиске, а покупателю проще решиться на сделку. Дополнительным бонусом становится возможность появиться в поисковой выдаче в других регионах.

Согласно данным исследования, наиболее востребованные товары категории — одежда, обувь и аксессуары. Они набирают в месяц с начала года более 26 млн уникальных пользователей. Товары разделов «Хобби» и «Спорт» находятся в топе объявлений и имеют по 18,5 и 17,6 млн уникальных пользователей соответственно. Среди микро категорий в лидерах «Охота», «Грампластинки» и «Книги».