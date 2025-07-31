Города Татарстана расширят побратимские связи с Китаем

На данный момент побратимские отношения уже установлены с Казанью, Набережными Челнами, Альметьевском и Нижнекамском

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В Татарстане продолжается работа по установлению побратимских связей с китайскими городами. В августе Нижнекамск планирует подписать соглашение о побратимстве с городом Цзиси. Казань также ведет переговоры с Уханем и Сямынем, сообщает РБК Татарстан.

На данный момент побратимские отношения уже установлены между Казанью, Набережными Челнами, Альметьевском, Нижнекамском и несколькими другими городами Татарстана и различными китайскими городами. Власти и эксперты подчеркивают, что такие связи положительно влияют на экономическое развитие региона.

Казань имеет побратимские связи с 73 городами мира, из которых 10 находятся в Китае, включая Гуанчжоу, Сиань и Харбин.

Руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил, что в этом месяце на международном форуме «РОСТКИ: Россия — Китай» в Казани планируется подписать соглашение с Цзиси. Договоренность о побратимстве была достигнута в июле на форуме «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Альметьевск также рассматривает возможность заключения новых соглашений с китайскими городами.

Накануне Казань и Исфахан официально установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение было подписано мэрами городов Ильсуром Метшиным и Али Касемзаде в Исфахане, во дворце «Чехель Сотун».



Анастасия Фартыгина