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В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение пожаров

09:21, 31.07.2025

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 16 раз

В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение пожаров
Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 30 июля, четыре раза выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 16 раз выезжали по ложным вызовам: четыре раза — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина

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