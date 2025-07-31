В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 16 раз

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 30 июля, четыре раза выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 16 раз выезжали по ложным вызовам: четыре раза — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.



Анастасия Фартыгина