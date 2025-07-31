Медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза за два года

Наиболее высокие медианные заработки наблюдаются в производстве табачных изделий — 155,4 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Медианная зарплата в России значительно выросла за последние два года, достигнув 73,9 тыс. рублей в апреле 2025 года. Это увеличение составило 1,4 раза по сравнению с 52,6 тыс. рублей в 2023 году, пишет РИА «Новости».

Медианная зарплата — это показатель, который делит работников на две равные группы: у половины зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже. Наиболее высокие медианные заработки наблюдаются в производстве табачных изделий — 155,4 тыс. рублей.

За ним следуют экстерриториальные организации и органы с зарплатой 135,2 тыс. рублей, а также работники сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тыс. рублей), информации и связи (125,6 тыс.) и финансовых компаний (118,3 тыс).

С другой стороны, самые низкие медианные зарплаты зафиксированы в образовании — 50,5 тыс. рублей, культуре и спорте — 51,9 тыс. рублей и здравоохранении — 56,1 тыс. рублей.

Исследование о распределении зарплат проводилось среди 95,4 тыс. организаций, исключая малый бизнес, и охватило 28,4 млн работников. Такие обследования проводятся раз в два года по итогам апреля.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в мае 2025 года увеличились на 4,2% в годовом выражении.



Анастасия Фартыгина