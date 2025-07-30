Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на 4,2% в мае 2025 года
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в мае 2025 года увеличились на 4,2% в годовом выражении. Такие данные опубликовал Росстат.
По данным ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в 2025 году количество россиян, чей ежемесячный доход больше 1 млн рублей, превысило 45 тысяч человек.
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