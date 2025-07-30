Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на 4,2% в мае 2025 года

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в мае 2025 года увеличились на 4,2% в годовом выражении. Такие данные опубликовал Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2025 году количество россиян, чей ежемесячный доход больше 1 млн рублей, превысило 45 тысяч человек.

Рената Валеева