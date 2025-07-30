Число россиян с зарплатой свыше миллиона рублей выросло почти вдвое

Среди тех, кто получает от одного до двух миллионов рублей, насчитывается 34 399 человек

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, число россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в месяц, в 2025 году превысило 45 тысяч человек, пишет РИА «Новости».

По результатам обследования, которое проводится раз в два года, на апрель текущего года зарегистрировано 45 428 работников с зарплатой от миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году таких было всего 24 400. Это почти вдвое больше.

В рамках исследования, охватившего 95,4 тыс. организаций и 28,4 миллиона работников, выяснили, что среди тех, кто получает от одного до двух миллионов рублей, насчитывается 34 399 человек. Зарплату от двух до трех миллионов получают 5 728 россиян, а свыше трех миллионов — 5 301 работник.

Наибольшее количество высокооплачиваемых сотрудников сосредоточено в сферах информации и связи (9,9 тыс. человек), торговли (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.) и финансовых и страховых компаний (6,2 тыс.). Два года назад большинство таких работников также трудилось в торговле и финансах.

Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в этом году составила 0,16% от общего числа работников, что значительно увеличилось по сравнению с 0,08% в 2023 году.

Анастасия Фартыгина