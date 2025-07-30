Число россиян с зарплатой свыше миллиона рублей выросло почти вдвое
Среди тех, кто получает от одного до двух миллионов рублей, насчитывается 34 399 человек
По данным Росстата, число россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в месяц, в 2025 году превысило 45 тысяч человек, пишет РИА «Новости».
По результатам обследования, которое проводится раз в два года, на апрель текущего года зарегистрировано 45 428 работников с зарплатой от миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году таких было всего 24 400. Это почти вдвое больше.
В рамках исследования, охватившего 95,4 тыс. организаций и 28,4 миллиона работников, выяснили, что среди тех, кто получает от одного до двух миллионов рублей, насчитывается 34 399 человек. Зарплату от двух до трех миллионов получают 5 728 россиян, а свыше трех миллионов — 5 301 работник.
Наибольшее количество высокооплачиваемых сотрудников сосредоточено в сферах информации и связи (9,9 тыс. человек), торговли (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.) и финансовых и страховых компаний (6,2 тыс.). Два года назад большинство таких работников также трудилось в торговле и финансах.
Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в этом году составила 0,16% от общего числа работников, что значительно увеличилось по сравнению с 0,08% в 2023 году.
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