В Госдуме предложили обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств

В качестве инструмента предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина»

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести обязательную верификацию иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств. В качестве инструмента верификации предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина», пишет РИА «Новости».



По мнению вице-спикера, «Цифровой профиль иностранного гражданина» предоставляет широкие возможности для идентификации иностранных граждан в цифровой среде, включая сферу онлайн-коммуникаций и интернет-платформ.

Даванков подчеркивает, что отсутствие обязательной идентификации пользователей на сервисах онлайн-знакомств создает условия для совершения различных преступлений, таких как мошенничество, вымогательство, психологическое давление и другие правонарушения, наносящие имущественный и моральный вред гражданам России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Политик отмечает, что, несмотря на отсутствие отдельной статистики правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, рост общей преступности среди иностранных граждан требует дополнительного регулирования в целях предупреждения преступлений и защиты российских граждан в цифровой среде.

Реализация этой инициативы, по мнению Даванкова, обеспечит прозрачность участия иностранных граждан в онлайн-платформах знакомств, повысит уровень защищенности российских пользователей, создаст механизм быстрой идентификации в случае правонарушений и сформирует правовую основу для эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов.

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Рената Валеева