Мошенники используют сферу знакомств для похищения денег у россиян

Для обмана аферисты используют фальшивые анкеты

Фото: Реальное время

В России выявили новую схему мошенничества в сфере знакомств с целью похищения денег. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Аферисты публикуют фальшивые анкеты на сайтах знакомств, в телеграм-ботах и с помощью голосовых сообщений и видео от реальных девушек втираются в доверие потенциальным жертвам.

Затем они могут привлечь пользователей к заработку на криптовалюте, предложив зарегистрироваться на платформе и ввести свои данные.

— Пользователю предлагают повторить путь и регистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счете растут. Партнер просит вывести доход, присылает номер карты, чек. Деньги уходят мошенникам, а жертва остается ни с чем, — отметили в МВД РФ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также мошенники могут предложить новым знакомым встречу, но попросить оплатить билет на поезд или самолет, прислав ссылку на фальшивый агрегатор для бронирования билета, при оплате которым деньги сразу же уходят аферистам.



Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на специалистов в области IT.



Дарья Сайфиева