Минсельхоз ожидает хорошего урожая яблок в Поволжье

Министр отметила, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия сильно ударили по урожаю яблок в Центральном федеральном округе

Фото: Динар Фатыхов

Минсельхоз прогнозирует высокий урожай яблок в Центральной России и особенно в Поволжье в этом году. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. Ожидается, что общий урожай яблок по России составит около 1,9 млн тонн, пишет РИА «Новости».

Министр отметила, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия сильно ударили по урожаю яблок в Центральном федеральном округе, однако благодаря южным регионам удалось собрать 1,7 млн тонн.

— В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались — яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 млн тонн, — подчеркнула Лут.

Ожидается, что благоприятные погодные условия в Поволжье и центральных регионах России позволят сельхозпроизводителям собрать значительный урожай яблок, что положительно скажется на обеспечении внутреннего рынка и ценовой стабильности. По предварительным оценкам, общий урожай плодово-ягодных культур в России превысит 2 млн тонн.

Правительство России официально включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны.



Рената Валеева