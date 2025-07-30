В Казани предстанут перед судом двое обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков

Правоохранительными органами было обнаружено и изъято свыше 166 граммов запрещенных веществ

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сказано на сайте ведомства.

По версии следствия, неустановленные лица организовали интернет-магазин, занимавшийся продажей наркотиков, действующий, в частности, на территориях Татарстана и Чувашии. Целью деятельности магазина являлось нелегальное распространение наркотических веществ. Для реализации преступной схемы организатор привлек нескольких сообщников, включая обвиняемых и других неустановленных лиц.

Следствием установлено, что в период с 12 октября по 6 декабря 2022 года участники организованной группы совершили четыре преступления, связанные с распространением наркотиков через тайники-закладки. Правоохранительными органами было обнаружено и изъято свыше 166 граммов запрещенных веществ.

Накануне в Татарстане наркополицейские задержали 41-летнего жителя Казани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Рената Валеева